В Подмосковье стартовал летний сезон губернаторского проекта «Выходи во двор»

19:15

Фото пресс-службы губернатора

Московской области



В Московской области стартовал летний сезон губернаторского проекта «Выходи во двор». В серии матчей звезды российского футбола встречаются на поле с командами жителей Подмосковья. Первая игра состоялась 4 июня в Можайске.

Матч-открытие вызвал не меньший ажиотаж, чем зимний этап проекта. Напомним, с января 2022 года сборная звезд отечественного хоккея разных времен провела 11 игр на хоккейных коробках с любительскими командами в разных муниципалитетах Подмосковья. Этот уникальный проект вызвал небывалый отклик у жителей Московской области, самих легендарных спортсменов и, особенно, у детских спортивных секций, которые также смогли встретиться со своими спортивными кумирами.

«Более 2000 зрителей посетили сегодняшний матч в Можайске. Это первая игра летнего сезона встреч легенд отечественного спорта и жителей Московской области. И встречи эти проходят без официоза, а непосредственно в формате игр. И в этом уникальность проекта. Футбол объединил всех болельщиков и футболистов, на школьном стадионе царила атмосфера настоящего спортивного праздника. Аленичев, Титов, Тихонов, Ширко, Филимонов, Иванов, Семшов, Вязьмикин - эти фамилии раньше звучали с экранов телевизора, а теперь жители Подмосковья имеют возможность играть вместе с ними. Проект «Выходи во двор» проводится в регионе по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сегодняшним матчем мы открыли летнюю серию игр. Впереди еще много городов и эмоций. Спасибо нашим звездам за поддержку проекта! После Можайска мы планируем провести матч звезд футбола с жителями Красногорска, 11 июня, затем 18 июня - сыграем в Орехово-Зуево, 25 июня в Наро-Фоминске и 2 июля в Балашихе», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В составе команды Легенд на поле вышли: победитель Лиги Чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, двукратный чемпион Португалии и двукратный обладатель Кубка Португалии, трехкратный обладатель Суперкубка Португалии Дмитрий Аленичев, восьмикратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Кубка чемпионов Содружества Андрей Тихонов, шестикратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, трехкратный обладатель Кубка чемпионов Содружества Егор Титов, шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России Александр Ширко, шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России, чемпион мира, двукратный чемпион России и победитель Евролиги, обладатель Межконтинентального кубка и Кубка России по пляжному футболу Александр Филимонов, чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, призер чемпионата Израиля Василий Иванов, призер чемпионата России, лучший бомбардир чемпионата России в 2001 году Дмитрий Вязьмикин, призер чемпионата Европы и чемпионата России Игорь Семшов.

Главным тренером команды выступил трехкратный серебряный призер чемпионата СССР, дважды чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.

«Популяризация детского футбола очень важна. Мы для этого и здесь, чтобы приезжать в ваши города и вместе осуществлять это. Хочется сказать огромное спасибо за такую возможность. Это первая игра уникальной серии «Выходи во двор» и сразу в Можайске. Объявляем летнюю серию игр проекта «Выходи во двор» открытой», - сказал шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России Андрей Тихонов.

Первая игра серии прошла в формате общей тренировки со звездами отечественного футбола. Для участников встречи прошла серия мастер-классов и мини-игр в формате 5 на 5 с участием именитых футболистов и воспитанников можайской футбольной секции. Ключевым событием спортивного дня стал гала-матч между сборной жителей городского округа и звездными футболистами.

«Заряжает атмосфера, замечательная публика, замечательные дети, у которых глаза горели, когда они с нами играли. Конечно же мы тоже получили огромное удовольствие. Мы сейчас будем каждую субботу проводить такие игры, да и вообще хотелось бы, чтобы их было как можно больше», - прокомментировал победитель Лиги Чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России Дмитрий Аленичев.

Игра проходила на футбольном поле школы «Гармония» и по накалу страстей, активности зрителей и азарту игроков не уступала рейтинговым матчам именитых спортивных клубов. В упорной борьбе опыт победил, и матч закончился со счетом 10:7 в пользу легендарных футболистов. Тем не менее, жители не чувствовали себя проигравшими, ведь такая встреча с профессионалами и звездами мирового и российского футбола на одном поле - уже победа.