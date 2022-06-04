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Глава МИД Италии призывает остановить «мировую хлебную войну»

20:10 04.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил в субботу, что «мировая хлебная война уже идет», и ее необходимо остановить.

«Существует риск политической нестабильности в Африке, распространения террористических организаций, переворотов — к этому может привести зерновой кризис, который мы сейчас переживаем», — приводит его слова агентство АНСА. Глава МИД Италии в связи с этим призвал президента России Владимира Путина «как можно скорее заключить мирное соглашение, которое также предполагает соглашение по зерну».

Ди Майо указал, что во вторник будет проведено «первое заседание со странами Средиземноморья по продовольственной безопасности».

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