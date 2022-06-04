Министра здравоохранения Киргизии арестован по подозрению в коррупции
20:20 04.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Постановлением от 4 июня 2022 года следственным судьей Октябрьского районного суда города Бишкека в отношении Алымкадыра Бейшеналиева применена мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что срок ареста — один месяц.
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