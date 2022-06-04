Министра здравоохранения Киргизии арестован по подозрению в коррупции

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киргизский суд арестовал министра здравоохранения Киргизии Алымкадыра Бейшеналиева, сообщает в субботу пресс-служба Верховного суда Киргизии.



«Постановлением от 4 июня 2022 года следственным судьей Октябрьского районного суда города Бишкека в отношении Алымкадыра Бейшеналиева применена мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.



Отмечается, что срок ареста — один месяц.



