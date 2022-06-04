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НОВОСТИ

Министра здравоохранения Киргизии арестован по подозрению в коррупции

20:20 04.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киргизский суд арестовал министра здравоохранения Киргизии Алымкадыра Бейшеналиева, сообщает в субботу пресс-служба Верховного суда Киргизии.

«Постановлением от 4 июня 2022 года следственным судьей Октябрьского районного суда города Бишкека в отношении Алымкадыра Бейшеналиева применена мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок ареста — один месяц.

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