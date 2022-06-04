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Прекращение поставок газа из РФ для Чехии будет фатальным - бизнесмен

20:30 04.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прекращение поставок российского газа в Чехию обернется фатальными последствиями для республики. Такое мнение выразил владелец энергетической компании Sev.en Group, обладатель шестого по размерам состояния в Чехии, которое оценивается в 3,5 млрд долларов, Павел Тыкач в интервью, распространенном в субботу сайтом газеты «Лидове новины».

«Конец [поставок] российского газа [имел бы] фатальные [последствия для Чехии]», — отметил он. По его словам, это могло бы привести к прекращению работы национальной промышленности, обрушению экономики и, возможно, политическим беспорядкам.

«Остановка промышленности могла бы привести к большим переменам [в Чехии], чем в 1989 году [когда в стране пала власть компартии]», — считает Тыкач.

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