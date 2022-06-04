Прекращение поставок газа из РФ для Чехии будет фатальным - бизнесмен
20:30 04.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Конец [поставок] российского газа [имел бы] фатальные [последствия для Чехии]», — отметил он. По его словам, это могло бы привести к прекращению работы национальной промышленности, обрушению экономики и, возможно, политическим беспорядкам.
«Остановка промышленности могла бы привести к большим переменам [в Чехии], чем в 1989 году [когда в стране пала власть компартии]», — считает Тыкач.
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