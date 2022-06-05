ВВС Саудовской Аравии получали техподдержку США во время бомбежек по гражданским целям в Йемене - WP

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты оказывали поддержку, в том числе техническую, самолетам ВВС Саудовской Аравии, которые наносили авиаудары по гражданским целям в Йемене. Об этом говорится в опубликованной в субботу статье, которая основана на совместном расследовании газеты «Вашингтон пост» и проекта Колумбийского университета (Нью-Йорк) по мониторингу деятельности сил безопасности.

По их данным, «значительная часть воздушных налетов была осуществлена самолетами, разработанными, обслуживаемыми и проданными американскими компаниями, и пилотами, прошедшими подготовку [у специалистов] ВС США». Авторы статьи напоминают, что администрация президента США Джо Байдена в 2021 году объявила о прекращении оказания американской военной поддержки «наступательным операциям», которые проводит возглавляемая Саудовской Аравией коалиция против мятежников-хуситов из шиитского движения «Ансар Аллах», а также приостановила продажу некоторых боеприпасов.

«Однако контракты на техническое обслуживание», выполняемые как частными американскими компаниями, так и ВС США для авианалетов ВВС коалиции, до сих пор не прекращены, подчеркивает издание. Согласно итогам расследования, Соединенные Штаты «предоставляли вооружение, проводили подготовку [пилотов] и обеспечивали техническое обслуживание» большинства самолетов, участвовавших в бомбардировках гражданских целей в Йемене. Коалиция за все время военной кампании нанесла более 150 такого рода авиаударов.