В ночь на 6 июня в Москве может похолодать до +9С
09:15 05.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в столице будет 20-22 градуса тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 9 градусов.
Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.
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