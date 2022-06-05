В ночь на 6 июня в Москве может похолодать до +9С

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 20-22 градуса тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.