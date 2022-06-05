Имущество сбежавших сотрудников СБУ и судей в Херсонской области предлагают арестовать
09:30 05.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Есть предложение инициировать арест имущества [в Херсонской области] сотрудников СБУ, которые сбежали, и судей, которые принимают незаконные решения. Того имущества, которое они награбили у народа Украины. И максимально инициировать выдачу многодетным семьям, малообеспеченным людям. Вот это будут правильные санкции», — уверен он.
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