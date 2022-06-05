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НОВОСТИ

Имущество сбежавших сотрудников СБУ и судей в Херсонской области предлагают арестовать

09:30 05.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Имущество сотрудников СБУ, которые сбежали после начала специальной военной операции, и судей, которые выносят незаконные политически мотивированные решения, может быть арестовано в Херсонской области, сообщил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Есть предложение инициировать арест имущества [в Херсонской области] сотрудников СБУ, которые сбежали, и судей, которые принимают незаконные решения. Того имущества, которое они награбили у народа Украины. И максимально инициировать выдачу многодетным семьям, малообеспеченным людям. Вот это будут правильные санкции», — уверен он.

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