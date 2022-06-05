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В Германии оплачивать санкции проив Gazprom Germania придется конечным потребителям

09:45 05.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Включение бывшей дочерней компании «Газпрома» Gazprom Germania в санкционный список РФ обойдется потребителям газа в Германии в 5 млрд евро. Об этом сообщила в воскресенье немецкая газета «Вельт ам зонтаг» со ссылкой на источники в экономических кругах.

Издание пишет, что компания, которая находится под внешним управлением Федерального сетевого агентства ФРГ, теперь вынуждена закупать газ на рынке по новым контрактам, которые существенно дороже предыдущих. В конечном итоге это обернется ростом цен и ляжет на плечи конечных потребителей газа, говорится в статье.

Группа «Газпром» 31 марта прекратила участие в Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах. В апреле Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ отдало компанию под попечительское управление Федерального сетевого агентства до 30 сентября.

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