В Германии оплачивать санкции проив Gazprom Germania придется конечным потребителям
09:45 05.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Издание пишет, что компания, которая находится под внешним управлением Федерального сетевого агентства ФРГ, теперь вынуждена закупать газ на рынке по новым контрактам, которые существенно дороже предыдущих. В конечном итоге это обернется ростом цен и ляжет на плечи конечных потребителей газа, говорится в статье.
Группа «Газпром» 31 марта прекратила участие в Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах. В апреле Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ отдало компанию под попечительское управление Федерального сетевого агентства до 30 сентября.
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