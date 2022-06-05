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Сбер и движение «ЭКА» посадили 230 тысяч деревьев этой весной

11:32 05.06.2022

5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. Для Сбера климатическая повестка и вопросы сохранения окружающей среды входят в ESG-политику компании, поэтому банком разработан и реализуется план действий по сокращению углеродного следа. Одно из его важных направлений – посадка деревьев.

В рамках совместного проекта Cбер и движение «ЭКА» продолжают лесовосстановление в стране. Весной 2022 года силами волонтеров и сотрудников Сбера высажено 230 тыс. деревьев в 14 регионах: Челябинской, Свердловской, Тюменской, Омской, Кемеровской, Ростовской и других областях.

Волонтеры высаживают сосны и экспериментальные краснокнижные виды орехоплодных культур: медвежий орех и пекан. После высадки деревьев лесники и опытные волонтеры ухаживают за ними, чтобы повысить приживаемость.

Напомним, что в прошлом году волонтеры Сбера и «ЭКА» посадили 190 тыс. деревьев в 18 регионах. К концу 2023 года молодой лес «от Сбера» будет насчитывать миллион деревьев.

«Леса – это легкие нашей планеты. Они в прямом смысле этого слова позволяют дышать легко и свободно всем ее жителям. К примеру, те 420 тыс. деревьев, которые мы уже посадили вместе с волонтерами Сбера, погасят около 70 тыс. тонн углекислого газа за весь цикл жизни, – отметила Татьяна Галкина, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка. – Восстановление лесов – важная часть ESG-стратегии Сбера. Этот проект помогает сократить углеродный след и сохранить природные богатства нашей страны».

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