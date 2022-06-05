Сбер и движение «ЭКА» посадили 230 тысяч деревьев этой весной
11:32 05.06.2022
5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. Для Сбера климатическая повестка и вопросы сохранения окружающей среды входят в ESG-политику компании, поэтому банком разработан и реализуется план действий по сокращению углеродного следа. Одно из его важных направлений – посадка деревьев.
В рамках совместного проекта Cбер и движение «ЭКА» продолжают лесовосстановление в стране. Весной 2022 года силами волонтеров и сотрудников Сбера высажено 230 тыс. деревьев в 14 регионах: Челябинской, Свердловской, Тюменской, Омской, Кемеровской, Ростовской и других областях.
Волонтеры высаживают сосны и экспериментальные краснокнижные виды орехоплодных культур: медвежий орех и пекан. После высадки деревьев лесники и опытные волонтеры ухаживают за ними, чтобы повысить приживаемость.
Напомним, что в прошлом году волонтеры Сбера и «ЭКА» посадили 190 тыс. деревьев в 18 регионах. К концу 2023 года молодой лес «от Сбера» будет насчитывать миллион деревьев.
«Леса – это легкие нашей планеты. Они в прямом смысле этого слова позволяют дышать легко и свободно всем ее жителям. К примеру, те 420 тыс. деревьев, которые мы уже посадили вместе с волонтерами Сбера, погасят около 70 тыс. тонн углекислого газа за весь цикл жизни, – отметила Татьяна Галкина, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка. – Восстановление лесов – важная часть ESG-стратегии Сбера. Этот проект помогает сократить углеродный след и сохранить природные богатства нашей страны».
Новости
- 12:40 05.06.2022
- В Россию вернулись все пассажиры "Ажрофлота", застрявшие в Шри-Ланке из-за ареста самолета
- 09:45 05.06.2022
- В Германии оплачивать санкции проив Gazprom Germania придется конечным потребителям
- 09:30 05.06.2022
- Имущество сбежавших сотрудников СБУ и судей в Херсонской области предлагают арестовать
- 09:15 05.06.2022
- В ночь на 6 июня в Москве может похолодать до +9С
- 09:00 05.06.2022
- ВВС Саудовской Аравии получали техподдержку США во время бомбежек по гражданским целям в Йемене - WP
- 20:30 04.06.2022
- Прекращение поставок газа из РФ для Чехии будет фатальным - бизнесмен
- 20:20 04.06.2022
- Министр здравоохранения Киргизии арестован по подозрению в коррупции
- 20:10 04.06.2022
- Глава МИД Италии призывает остановить «мировую хлебную войну»
- 19:15 04.06.2022
- В Подмосковье стартовал летний сезон губернаторского проекта «Выходи во двор»
- 18:40 04.06.2022
- Еще одну волну беженцев из Сирии Турция не выдержит - представитель Эрдогана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать