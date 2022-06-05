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В Россию вернулись все пассажиры "Аэрофлота", застрявшие в Шри-Ланке из-за ареста самолета

12:40 05.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все граждане России, которые не смогли в минувший четверг вылететь из Шри-Ланки из-за задержки рейса, вывезены в Москву самолетами «Аэрофлота». Как сообщили корр. ТАСС в Управлении по развитию туризма Шри-Ланки, в воскресенье самолет «Аэрофлота» вывез остававшихся пассажиров с этого рейса.

«Сегодня, по информации аэропорта, в Россию вылетел самолет „Аэрофлота“ с 275 пассажирами на борту. В их числе были остававшиеся пассажиры рейса российской авиакомпании, которые не смогли вылететь в четверг», — сказал собеседник агентства по телефону.

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