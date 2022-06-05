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Греция отправила на Украину "невероятное количество оружия и боеприпасов"

12:50 05.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греция поставила «невероятно большое» количество вооружений и боеприпасов Украине для продолжения ею боевых действий. Об этом сообщает в воскресенье греческий портал Pronews.gr.

По его словам, «правительство Греции передало или собирается передать украинскому режиму [президента Владимира] Зеленского невероятное количество оружия и боеприпасов». Всего в списке передаваемых вооружений находятся 122 боевых машины пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов, 15 тыс. 73-мм снарядов, 2,1 тыс. 122-мм реактивных снарядов, 20 тыс. автоматов Калашникова АК-47, 3,2 млн патронов калибра 7,62 мм, 60 ПЗРК FIM-92 Stinger («Стингер»), 17 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 1,1 тыс. противотанковых гранат РПГ-18, пишет издание. Все поступает со складов греческой армии на островах, добавляет оно.

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