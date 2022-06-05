Минздрав РФ рекомендует продолжать ревакцинацию от COVID-19
14:50 05.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В этот период, когда все-таки достаточно высокий уровень заболеваемости еще сохраняется, пока рекомендуем [проходить] ревакцинацию раз в шесть месяцев», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
«Полностью пандемия не отступила, сегодня почти 100 тыс. пациентов находится под наблюдением, и в том числе 2,5 тыс. пациентов находится в тяжелом состоянии», — сказал он.
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