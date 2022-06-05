Журналистов из России не пустят на конференцию по безопасности в Сингапуре

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организаторы международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог» не допустят российских журналистов к освещению предстоящего в Сингапуре форума. Корреспондент ТАСС в воскресенье получил соответствующее письмо с аннулированием полученной ранее аккредитации.

«Международный институт стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies) подтвердил всем правительственным делегациям, что обеспечит отсутствие российской прессы во время „Шангри-ла диалог“, — указывается в письме. „В связи с этим сообщаем, что направленное вам ранее приглашение принять участие в форуме отзывается“, — сообщили организаторы. Они не объяснили причины такого решения.