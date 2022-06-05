Эрдоган: Мы наблюдаем панику в Европе из-за российско-украинского кризиса

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что из-за конфликта на Украине в Европе наблюдается паника.

«В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе из-за российско-украинского кризиса. Мы молимся, чтобы мир как можно скорее вышел из переживаемого им критического периода», — сказал он, выступая на съезде правящей Партии справедливости и развития.