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НОВОСТИ

Три страны не разрешили пролет самолета главы МИД РФ для визита в Сербию - СМИ

17:45 05.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщила сербская газета «Вечерне новости».

Таким образом, по ее информации, намеченный на 6–7 июня визит министра в Сербию «оказался под большим вопросом», «но в этом нет никакой вины официального Белграда».

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