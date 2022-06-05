Три страны не разрешили пролет самолета главы МИД РФ для визита в Сербию - СМИ
17:45 05.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Таким образом, по ее информации, намеченный на 6–7 июня визит министра в Сербию «оказался под большим вопросом», «но в этом нет никакой вины официального Белграда».
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