Фестиваль Gran Fondo FEST в Подмосковье открыл летний велосезон
19:09 05.06.2022
|Фото пресс-службы губернатора Московской области
На старт вышли 2000 взрослых и 300 детей. А всего вместе с болельщиками фестиваль посетили 3500 гостей.
Участники преодолевали четыре дистанции на выбор: 10 км, 30 км, 60 км и 100 км. В программе мероприятия также были предусмотрены и детские заезды. Для юных спортсменов были подготовлены специальные отдельные трассы длиной 8 и 12 км. Маршруты всех велозаездов стартовали на известной автотрассе Moscow Raceway.
«Прекрасное начало велосезона в Московской области. Более 3500 тысяч гостей посетили сегодняшний фестиваль. Для детей были организованы отдельные старты. На некоторых дистанциях можно было принимать участие и всей семьей. Это очень здорово, что с самого раннего детства прививается культура здорового образа жизни. Сейчас зачастую даже не родители берут детей на заезды, а дети тянут родителей. Этого мы и добиваемся, это и есть наша главная задача, которую поставил губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв, – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов. – В течение летнего сезона по всему региону ожидается еще несколько крупных велозаездов, где мы также ждем минимум по две тысячи участников из разных городов – спортивное лето в Подмосковье началось».
Фестиваль Gran Fondo проводится уже в седьмой раз и объединяет любителей велоспорта по всей России. В этом сезоне пройдет еще семь стартов. Фестиваль примут: Тульская область (19 июня и 28 августа), Томск (26 июня), Кузбасс (3 июля) и Санкт-Петербург (24 июля). Еще два заезда состоятся на территории Московской области: 17 июля в Лотошино и закрытие сезона 25 сентября в Рузе.
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