Президент Украины посетил Запорожье и встретился с эвакуированными из Мариуполя жителями - СМИ
20:15 05.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Когда именно совершилась поездка, не уточняется. Издание отмечает, что Зеленский, в частности, встретился с эвакуированными из Мариуполя жителями.
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