Президент Украины посетил Запорожье и встретился с эвакуированными из Мариуполя жителями - СМИ

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожье, сообщает в воскресенье украинское издание «Наше время» со ссылкой на заместителя главы офиса президента Кирилла Тимошенко.Информация о поездке президента появилась в экаунте соцсети Тимошенко вечером в воскресенье.

Когда именно совершилась поездка, не уточняется. Издание отмечает, что Зеленский, в частности, встретился с эвакуированными из Мариуполя жителями.