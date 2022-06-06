0
0
160
НОВОСТИ

Вероятность закрытия посольств США в Москве и РФ в Вашингтоне существует — посол Салливан

09:00 06.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский посол в Москве Джон Салливан не исключил вероятность того, что РФ и США могут закрыть свои посольства на территории друг друга. При этом он отметил, что в Вашингтоне не хотели бы идти на этот шаг.

«Могут, есть такая вероятность, — сказал дипломат в интервью ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. — Хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой». При этом, по его словам, в американской администрации вряд ли можно найти сторонника закрытия посольств.

«Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство: это может быть в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно», — добавил Салливан.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:00 06.06.2022
Мост и территория сахарного завода повреждены при обстреле поселка в Курской области
0
0
09:32 06.06.2022
Южная Корея и США провели пуски баллистических ракет в Японское море
0
74
09:20 06.06.2022
Нефть дорожает после подъема цен Saudi Aramco
0
103
09:05 06.06.2022
За поправки в Конституцию Казахстана проголосовали 77,18% граждан
0
138
21:00 05.06.2022
Президент Сербии сделает заявление по поводу закрытия соседними странами неба для самолета Лаврова
0
889
20:15 05.06.2022
Президент Украины посетил Запорожье и встретился с эвакуированными из Мариуполя жителями - СМИ
0
930
19:09 05.06.2022
Фестиваль Gran Fondo FEST в Подмосковье открыл летний велосезон
0
718
17:45 05.06.2022
Три страны не разрешили пролет самолета главы МИД РФ для визита в Сербию - СМИ
0
992
16:10 05.06.2022
Эрдоган: Мы наблюдаем панику в Европе из-за российско-украинского кризиса
0
1057
15:53 05.06.2022
Сербская церковь выдала Томос об автокефалии церкви Северной Македонии
0
928

Возврат к списку