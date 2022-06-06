Вероятность закрытия посольств США в Москве и РФ в Вашингтоне существует — посол Салливан

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский посол в Москве Джон Салливан не исключил вероятность того, что РФ и США могут закрыть свои посольства на территории друг друга. При этом он отметил, что в Вашингтоне не хотели бы идти на этот шаг.

«Могут, есть такая вероятность, — сказал дипломат в интервью ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. — Хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой». При этом, по его словам, в американской администрации вряд ли можно найти сторонника закрытия посольств.

«Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство: это может быть в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно», — добавил Салливан.