Вероятность закрытия посольств США в Москве и РФ в Вашингтоне существует — посол Салливан
09:00 06.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский посол в Москве Джон Салливан не исключил вероятность того, что РФ и США могут закрыть свои посольства на территории друг друга. При этом он отметил, что в Вашингтоне не хотели бы идти на этот шаг.
«Могут, есть такая вероятность, — сказал дипломат в интервью ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. — Хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой». При этом, по его словам, в американской администрации вряд ли можно найти сторонника закрытия посольств.
«Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство: это может быть в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно», — добавил Салливан.
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