За поправки в Конституцию Казахстана проголосовали 77,18% граждан

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поправки в Конституцию Казахстана поддержали на референдуме 77,18% граждан. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной комиссии референдума, объявленные в понедельник.

По данным комиссии, явка составила 68,06%.

Комиссия также сообщает, что среди всех регионов наибольший процент проголосовавших за поправки — в Акмолинской области (81,98%), наименьший — в Алма-Ате, где референдум поддержали 65,22%.

В воскресенье в Казахстане прошел референдум по поправкам в конституцию. В соответствии с поправками сокращаются полномочия главы государства, значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов, системно укрепляется правозащитная сфера, воссоздается Конституционный суд, закрепляется окончательная отмена смертной казни и исключаются положения о статусе первого руководителя страны Нурсултана Назарбаева.

Референдум признан состоявшимся, так как явка превысила порог в 50%. Изменения в основной закон считаются принятыми, если за них проголосовали более половины граждан не менее чем в 12 из 17 субъектов Казахстана (14 областей и три города республиканского значения — Нур-Султан, Алма-Ата и Шымкент).