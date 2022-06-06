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Южная Корея и США провели пуски баллистических ракет в Японское море

09:32 06.06.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Южная Корея и США провели запуски восьми баллистических ракет в Японское море. Это стало ответом на проведённые накануне испытания КНДР.

«Совместный запуск показал способность и готовность нанести немедленные высокоточные удары по источникам провокаций и их командованию, и силам поддержки», — говорится в пресс-релизе Объединённого комитета начальников штабов ВС РК.

Накануне Северная Корея осуществила пуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Дальность их пролёта составила от 110 до 670 км, они достигли высоты от 25 до 90 км, скорость полёта — от 3 до 6 маха. Говорит Москва

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