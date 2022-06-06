0
0
197
НОВОСТИ

Мост и территория сахарного завода повреждены при обстреле поселка в Курской области

10:00 06.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Территория сахарного завода и мост получили повреждения в результате минометного обстрела в понедельник приграничного с Украиной поселка Теткино в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Раненых и погибших нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Есть повреждения на территории сахарного завода», — написал Старовойт в своем телеграм-канале. Он добавил, что при обстреле повреждения получил двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом, сгорел автомобиль.

За прошедшие три месяца приграничный поселок Теткино несколько раз подвергался обстрелам со стороны Украины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 06.06.2022
ВС Канады понесут тяжелую ответственность при повторении провокаций — Минобороны КНР
0
25
11:05 06.06.2022
Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ в Донецке
0
58
11:00 06.06.2022
Британские консерваторы проведут 6 июня голосование о доверии Джонсону
0
73
10:37 06.06.2022
Сбер на Экспертном совете Комитета Госдумы по финансовому рынку рассказал о мерах по развитию зеленого финансирования
0
111
10:32 06.06.2022
Финский контрразведчик удивился реакции России на планы его страны по вступлению в НАТО
0
131
10:30 06.06.2022
Решение СберБизнес.Сфера услуг стало доступным для салонов красоты по всей России
0
120
10:20 06.06.2022
Военные РФ приступили к обучению 500 специалистов для армии Таджикистана
0
129
10:05 06.06.2022
Госдума рассмотрит проект о неисполнении решений ЕСПЧ на этой неделе — Володин
0
177
09:32 06.06.2022
Южная Корея и США провели пуски баллистических ракет в Японское море
0
184
09:20 06.06.2022
Нефть дорожает после подъема цен Saudi Aramco
0
244

Возврат к списку