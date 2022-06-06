Мост и территория сахарного завода повреждены при обстреле поселка в Курской области
10:00 06.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Территория сахарного завода и мост получили повреждения в результате минометного обстрела в понедельник приграничного с Украиной поселка Теткино в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Раненых и погибших нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Есть повреждения на территории сахарного завода», — написал Старовойт в своем телеграм-канале. Он добавил, что при обстреле повреждения получил двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом, сгорел автомобиль.
За прошедшие три месяца приграничный поселок Теткино несколько раз подвергался обстрелам со стороны Украины.
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