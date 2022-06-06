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Госдума рассмотрит проект о неисполнении решений ЕСПЧ на этой неделе — Володин

10:05 06.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который стал инструментом политической борьбы против России. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям. <…> Принятие федеральных законов о неисполнении решений ЕСПЧ планируем на этой неделе», — написал он в телеграм-канале в понедельник.

Володин напомнил, что ко второму чтению был предложен ряд важных поправок. Так, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года (с даты подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы), а выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках.

«Кроме того, решения судов Российской Федерации будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ», — добавил спикер палаты.

Он также привел в пример требование ЕСПЧ о признании в России однополых браков, выдвинутое в прошлом году. «И таких решений Европейским судом принималось много. Мы с этим согласиться не можем», — резюмировал он.

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