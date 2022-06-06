Военные РФ приступили к обучению 500 специалистов для армии Таджикистана
10:20 06.06.2022 Источник: Интерфакс
Инструкторы 201-й российской военной базы приступили к подготовке 500 военнослужащих Вооруженных сил Таджикистана, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) в понедельник.
"С 6 июня по 7 августа на российских полигонах Таджикистана - "Ляур" и "Самбули" пройдет двухмесячное обучение иностранных специалистов российскими военнослужащими по 14 военно-учетным специальностям", - говорится в сообщении пресс-службы округа.
"Инструкторы подготовят механиков-водителей и наводчиков-операторов танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2, командиров реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", наводчиков самоходных орудий 2С1 "Гвоздика", наводчиков и водителей бронетранспортеров БТР-80, а также разведчиков, гранатометчиков и других специалистов", - добавили в ЦВО.
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