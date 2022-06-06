Большинство россиян откажутся от смены работы, если им поднимут зарплату — опрос

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины сотрудников российских компаний пожертвуют новым оффером в случае повышения зарплаты на текущем месте работы. Об этом сообщается в результатах исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проведенного 25 мая — 2 июня 2022 года среди 2 342 российских соискателей.

«Среди тех, кто работает и хочет сменить работу, основная часть — 60% — готова остаться на нынешнем месте работы, если компания сделает им контроффер (встречное предложение) при условии увеличения заработной платы, каждый четвертый — 25% — если предложат интересный проект или повысят в должности», — говорится в результатах аналитики.

Почти каждый пятый (18%) не останется на нынешнем месте работы ни при каких условиях. Среди причин смены работы выделили выгорание (26%), желание полностью сменить сферу деятельности (23%), отсутствие веры в дальнейший успех своего работодателя (17%). Перестали разделять ценности своего работодателя 15% опрошенных.

Среди работающих респондентов 20% сталкивались с контроффером, 14% опрошенных приняли его. Контроффер в основном предлагали на словах — в 70% случаях. Каждому пятому (20%) предложили документально, как проект изменения текущего трудового договора. Большинство (88%) тех, кто отказался от контроффера, не жалеют о своем поступке.