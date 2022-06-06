СберСпасибо и СберМаркет запустили акцию «На дачу с бонусами»
11:25 06.06.2022
Программа лояльности «СберСпасибо» запускает акцию на покупку товаров для дачи совместно с сервисом доставки из магазинов СберМаркета.
Совершая покупки товаров для дачи до 5 июля 2022 года, все участники СберСпасибо смогут получить повышенные бонусы в размере 10% от стоимости товаров из специального раздела «На дачу с бонусами».
Для этого клиентам достаточно совершить покупку из специального раздела и оплатить ее картой СберБанка. Бонусы начисляются за первую покупку от 1000 руб. в период действия акции. В рамках акции возможно получить не более 1000 бонусов. Они будут начислены в течение 14 дней с момента покупки. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте программы лояльности.
«Любой владелец дачи, да и просто любитель пикников на природе знает, что каждая поездка за город – это дополнительные траты. Поэтому мы стартуем в лето с актуальным предложением для наших клиентов, – прокомментировал директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев. – Теперь покупки для поездок за город, полезные мелочи по уходу за домом и садом, продукты для барбекю станут выгоднее с бонусами от СберСпасибо».
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