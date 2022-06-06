0
0
174
НОВОСТИ

СберСпасибо и СберМаркет запустили акцию «На дачу с бонусами»

11:25 06.06.2022

Программа лояльности «СберСпасибо» запускает акцию на покупку товаров для дачи совместно с сервисом доставки из магазинов СберМаркета.

Совершая покупки товаров для дачи до 5 июля 2022 года, все участники СберСпасибо смогут получить повышенные бонусы в размере 10% от стоимости товаров из специального раздела «На дачу с бонусами».

Для этого клиентам достаточно совершить покупку из специального раздела и оплатить ее картой СберБанка. Бонусы начисляются за первую покупку от 1000 руб. в период действия акции. В рамках акции возможно получить не более 1000 бонусов. Они будут начислены в течение 14 дней с момента покупки. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте программы лояльности.

«Любой владелец дачи, да и просто любитель пикников на природе знает, что каждая поездка за город – это дополнительные траты. Поэтому мы стартуем в лето с актуальным предложением для наших клиентов, – прокомментировал директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев. – Теперь покупки для поездок за город, полезные мелочи по уходу за домом и садом, продукты для барбекю станут выгоднее с бонусами от СберСпасибо».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 06.06.2022
В России выявили 3 349 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
0
12:48 06.06.2022
Андрей Воробьев и Марат Хуснуллин обсудили реализацию социальных и инфраструктурных проектов в Подмосковье
0
34
12:32 06.06.2022
Объем ФНБ в мае увеличился почти на 1,5 трлн руб. — Минфин РФ
0
68
12:30 06.06.2022
Сбер запускает акцию по бесплатному снятию наличных с кредитной СберКарты
0
77
12:20 06.06.2022
Авиация РФ уничтожила украинскую РЛС контрбатарейной борьбы производства США — МО РФ
0
108
12:05 06.06.2022
Попытки Тайваня создать помехи для РФ запретом экспорта чипов обречены на провал — МИД КНР
0
170
12:00 06.06.2022
ПВО РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в районе Славянска — МО РФ
0
139
11:32 06.06.2022
Большинство россиян откажутся от смены работы, если им поднимут зарплату — опрос
0
164
11:20 06.06.2022
ВС Канады понесут тяжелую ответственность при повторении провокаций — Минобороны КНР
0
228
11:05 06.06.2022
Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ в Донецке
0
195

Возврат к списку