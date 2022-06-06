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Попытки Тайваня создать помехи для РФ запретом экспорта чипов обречены на провал — МИД КНР

12:05 06.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки действующей администрации Тайваня создать препятствия для России путем введения запрета на экспорт полупроводников обречены на провал. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Демократическая прогрессивная партия (правящая партия на Тайване — прим. ТАСС) таким образом стремится усилить напряженность, — сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС прокомментировать запрет экспорта в Россию и Белоруссию произведенных на Тайване чипов с тактовой частотой более 25 МГц. — Подобные усилия тайваньской стороны однозначно обречены на провал».

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