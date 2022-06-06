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НОВОСТИ

В России выявили 3 349 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 06.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 349, до 18 355 200. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 492, до 17 767 753. Днем ранее там сообщали о 3 935 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 64, до 379 584. Днем ранее было зарегистрировано 75 смертей.

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