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НОВОСТИ

Ошибки стран Запада в экономике привели к дефициту продовольствия и росту бедности — Путин

13:05 06.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и санкции привели к глобальной инфляции, росту бедности и дефициту продовольствия. Об этом президент России Владимир Путин заявил в своем приветствии участникам, организаторам и гостям ХХV Петербургского международного экономического форума.

«Юбилейная встреча [ПМЭФ] проходит в непростое для всего международного сообщества время. Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. Но, как это бывает, вместе с вызовами открываются и перспективы. Именно поэтому столь актуальным представляется девиз форума — „Новый мир — новые возможности“, — заявил Путин.

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