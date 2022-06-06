Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет российского самолета «Аэрофлота» — портал
13:20 06.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд Шри-Ланки в понедельник приостановил действие судебного вердикта, запрещающего самолету «Аэрофлота» покидать Шри-Ланку. Об этом сообщает новостной портал «Ньюсферст».
По данным СМИ, вердикт был приостановлен после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором.
В минувший четверг авиационные власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus A330 компании «Аэрофлот» в международном аэропорту Бандаранаике. Высокий коммерческий суд Коломбо удовлетворил жалобу лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited из Ирландии к российскому «Аэрофлоту» и запретил самолету авиакомпании покидать страну.
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