В Кремле разделяют оптимизм по поводу хода СВО — Песков
14:12 06.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать оценки аналитиков о том, что специальная военная операция (СВО) на Украине идет весьма удачно, российские войска несут гораздо меньшие потери по сравнению с противником и этот показатель только улучшается. Однако, по его словам, в целом в Кремле разделяют оптимистичный настрой на этот счет.
«Оптимизм мы, безусловно, разделяем. Но что касается деталей — мы это никак не комментируем, считаем, что это прерогатива министерства обороны», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в понедельник.
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