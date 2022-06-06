В Кремле разделяют оптимизм по поводу хода СВО — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать оценки аналитиков о том, что специальная военная операция (СВО) на Украине идет весьма удачно, российские войска несут гораздо меньшие потери по сравнению с противником и этот показатель только улучшается. Однако, по его словам, в целом в Кремле разделяют оптимистичный настрой на этот счет.

«Оптимизм мы, безусловно, разделяем. Но что касается деталей — мы это никак не комментируем, считаем, что это прерогатива министерства обороны», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в понедельник.