Нельзя исключать, что будут востребованы миротворцы ОДКБ в ДНР и ЛНР — Картаполов
14:32 06.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что нельзя исключать в будущем востребованность миротворцев из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на освобожденных территориях Украины, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Такое мнение он высказал журналистам в понедельник в кулуарах заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Ереване.
«Нельзя исключать, что востребованы будут миротворцы из стран ОДКБ и на освобожденных территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, потому что мы вряд ли согласимся с тем, что какие-нибудь страны НАТО попытаются под видом миротворцев туда залезть, хотя эта тема не раз и не два уже вбрасывается нашими бывшими западными партнерами», — сказал он.
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