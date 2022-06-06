Работа «Ельцин центра» вызывает споры, но признать иноагентом может только Минюст — Песков
15:00 06.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ряд эпизодов в работе «Ельцин центра» вызвали широкий резонанс в обществе, но признание организации иноагентом может быть осуществлено только по критериям, закрепленным в законе, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник.
«Вы знаете, что он (президент РФ Владимир Путин — прим. ТАСС) его („Ельцин центр“ — прим. ТАСС) посещал в свое время. <…> Но впоследствии некоторые, скажем так, из эпизодов, связанных с работой этого центра, действительно, вызывали широкие споры, широкие дискуссии у общественности. А дальше нужно строго руководствоваться законом, как каждый раз, когда кого-то объявляют иноагентом», — сказал Песков, комментируя инициативу режиссера Никиты Михалкова, который в своей программе «Бесогон ТВ» предложил признать екатеринбургский «Ельцин центр» иностранным агентом.
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