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НОВОСТИ

Чем дальнобойнее будет оружие Запада на Украине, тем дальше РФ отодвинет угрозу — Лавров

15:12 06.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чем дальнобойнее будут поставляемые Украине странами Запада вооружения, тем дальше РФ будет отодвигать от своей территории линию угрозы.

«Президент России Владимир Путин уже комментировал ситуацию, которая сложится в связи с поступлением новых вооружений, могу только добавить: чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружения, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации», — сказал Лавров в понедельник на пресс-конференции в онлайн-режиме.

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