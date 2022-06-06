Посол РФ в Италии назвал доминирующую линию итальянских СМИ недружественной

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол РФ в Италии Сергей Разов назвал доминирующую линию итальянских СМИ недружественной и указал на неприемлемые высказывания официальных лиц, а также дал разъяснения в МИД республики, куда был вызван в понедельник, в связи с предложениями Италии по прекращению конфликта на Украине и призывами к разблокированию экспорта зерна из украинских портов. Об этом сообщила пресс-служба российского диппредставительства.

«6 июня 2022 г. посол России в Италии Сергей Разов был вызван в МИД Италии, где ему было сделано представление в связи с якобы „недопустимыми, оскорбительными“ высказываниями со стороны МИД России в отношении властей и СМИ Италии. Посол в свою очередь акцентировал внимание на в ряде случаев неприемлемые высказывания итальянских высокопоставленных официальных лиц в отношении России и ее руководства. Подчеркнул, что доминирующую в СМИ Италии пропагандистскую линию трудно расценивать иначе, как недружественную», — говорится в сообщении.

Дипломат призвал к традиционной для итальянской внешней политики сдержанности и взвешенности в долгосрочных интересах сохранения позитивных отношений и сотрудничества между российским и итальянским народами. «Были также даны разъяснения в связи с предложениями Италии по прекращению конфликта на Украине и призывами к разблокированию экспорта зерна из украинских портов», — указывает посольство.