Андрей Воробьев: Сельскому хозяйству мы уделяем повышенное внимание, особенно отдаленным территориям
15:05 06.06.2022
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Фото пресс-службы губернатора и
правительства Московской области
«Мы особое внимание уделяем сельскому хозяйству, особенно – отдаленным территориям. В Подмосковье существует программа предоставления 10 га сельхозпроизводителям. Ее цель – развитие и поддержка фермерского хозяйства. Многие жители успешно реализуют практики в разных сферах агробизнеса, – сказал Андрей Воробьёв. – Очень важна прозрачность выделения этих участков, для того, чтобы большее количество фермеров как потенциальных, также и уже работающих, осуществляли свою деятельность у нас в Подмосковье. Мы должны сделать все, чтобы сельхозпроизводители понимали свои перспективы».
В рамках пилотного проекта землю в безвозмездное пользование на срок до 6 лет аграриям предоставляют в 3 городских округах: Серебряные Пруды, Лотошино и Шатура. Минимальная площадь участка – 10 га.
Всего в муниципалитетах подобрано более 1 тыс. га для передачи фермерам. За две недели реализации проекта были поданы заявки на 37% всех площадей: по одной в г.о. Шатура (170 га) и г.о. Лотошино (18 га), а также 6 в г.о. Серебряные Пруды (168 га), где уже заключено 3 договора.
«Проект «Подмосковные 10 гектар» стартовал в области в мае. Его основные цели – это увеличение количества земель фермеров, объемов производства, количества рабочих мест, а также ввод в оборот неиспользуемых участков сельскохозяйственного назначения. На сегодняшний день в проекте участвуют три отдаленных городских округа – это Лотошино, Шатура и Серебряные Пруды. Претендовать на предоставление земли могут предприниматели, которые осуществляют сельхозпроизводство на территории Подмосковья», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Программа предусматривает определенные условия по передаче участков. Заявитель должен соответствовать трем основным критериям: регистрация в Московской области, готовность достигнуть показателей эффективности использования земельного участка в первый и в последующие годы, а также у сельхозпроизводителей не должно быть налоговых задолженностей и иных обязательных платежей.⠀
В рамках программы земельные участки предоставляются бесплатно под любые сельскохозяйственные проекты: овощеводство, садоводство, пчеловодство (10-50 га), растениеводство – производство зерновых и зернобобовых культур (10-100 га), разведение мелкого рогатого скота молочного и мясо-молочного направления (10-100 га), а также разведение мелкого и крупного рогатого скота молочного и мясо-молочного направления (10-200 га).
Подобрать подходящий участок можно на геопортале Подмосковья или на сайте Минмособлимущества.
Чтобы получить землю под развитие агробизнеса, находящуюся в государственной или муниципальной собственности, необходимо подать заявку на региональном портале госуслуг. Срок рассмотрения – 15 дней.
Первым в области заключил два договора на получение земли общей площадью 56 га фермер Иван Шубин. Он занимается выращиванием озимой и яровой пшеницы, рапса, ячменя и овса. Сельхозпроизводитель подписал обязательство ежегодно увеличивать валовый сбор урожая с гектара. Прогноз на 2023 год: урожайность – 45 ц/га, дополнительный валовый сбор – порядка 260 тонн.
«Работаем в Подмосковье с 2010 года. Когда узнали, что в области работает программа по предоставлению земли, сразу же выбрали участок, подали заявление через портал госуслуг и в течение двух недель уже получили договор, – рассказал Иван Шубин. – Закончилась посевная, сейчас будем проводить комплекс работ по вводу этих земель в оборот. Планируем осенью посеять там пшеницу. Хотелось бы, чтобы срок был больше, и после 6 лет мы имели право продления аренды земельных участков. Так как мы планируем работать дольше и будем вести затраты по вводу в оборот этих земель».
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