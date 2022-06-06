Менее 50% немцев верят, что нынешняя коалиция сможет сохранить власть до 2025 года — опрос
16:00 06.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Менее половины жителей Германии считают, что нынешняя правящая коалиция «Светофор», состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии «Союз-90» / «Зеленые» и либеральной Свободной демократической партии (СвДП), сможет удержаться у власти до следующих федеральных выборов, которые пройдут осенью 2025 года. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Civey («Сиви») для газеты «Аугсбургер альгемайне».
В опросе, проводившемся с 27 мая по 2 июня, приняли участие 5 024 человека. По его данным, лишь 47% респондентов верят, что коалиция «Светофор» сможет дойти вместе до следующих выборов. При этом 19% опрошенных ответили «да, определенно», а 28% — «скорее, да». Вместе с тем, как выяснили социологи, 41% немцев полагает, что действующее правительство распадется раньше времени. Еще 12% отказались высказывать свою точку зрения по данному вопросу.
В настоящее время в Германии правящей является коалиция в составе СДПГ, «зеленых» и СвДП — так называемая коалиция «Светофор». Глава правительства Олаф Шольц — представитель социал-демократов.
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