Сбер запускает «Зеленую цепочку поставок» – простой и эффективный инструмент для оценки ESG-факторов поставщиков
15:54 06.06.2022
Сбер выпустил на рынок новый ESG-сервис «Зеленая цепочка поставок». Он помогает крупным компаниям оценивать действующих и потенциальных поставщиков по верифицированной и адаптированной для российского рынка методике на предмет ESG-рисков, анализировать их с точки зрения соблюдения требований и принципов в области ESG.
Поставщикам «Зеленая цепочка поставок» помогает ознакомиться с базовыми ESG-критериями для дальнейшего совершенствования своих практик, дает возможность позиционировать себя в качестве социально и экологически ответственных компаний, получить ESG-сертификат и войти в базу ответственных поставщиков.
Новый ESG-инструмент позволяет контрагентам оценить свою работу по таким аспектам, как забота об окружающей среде, социальная и управленческая ответственность. Вопросы анкеты касаются системы экологического менеджмента, энергоэффективности, выбросов парниковых газов, переработки отходов, охраны труда и безопасности рабочих процессов, соцпакета, благотворительности, финансовой и нефинансовой отчетности, управления рисками, менеджмента качества и стратегии устойчивого развития.
По результатам анкетирования поставщику присваивается соответствующая оценка по пятибалльной шкале и выдаётся сертификат. Методика разработана Сбером на основе международных стандартов и рейтингов и при этом учитывает российскую специфику и особенности целевой аудитории. Интегральная оценка для предоставленных данных рассчитывается по трем критериям:
- раскрытию (предоставление ответов на вопросы анкеты);
- подтверждению (предоставление подтверждающих документов к ответам);
- качеству (улучшение показателей от года к году).
Новое ESG-решение отмечено надежностью получаемых данных, так как предусматривает верификацию ответов поставщиков.
«В современном мире любая компания активно взаимодействует с множеством подрядчиков и поставщиков. Эти взаимодействия несут в себе как взаимную выгоду, так и потенциальные риски, в том числе в области ESG, – отметила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова. – На российском рынке пока отсутствуют инструменты для быстрой и надежной ESG-оценки поставщиков. Наш собственный сервис «Зеленая цепочка поставок» успешно решает эту задачу. Теперь любая компания может пройти сертификацию и при соответствии стандартам получить статус ESG-ответственного поставщика. Это может быть определенным преимуществом при участии в контрактах крупных компаний, ориентированных на ESG-подход. А для крупных компаний использование данного сервиса будет полезно в части управления рисками и издержками. Мы надеемся, что благодаря популяризации данного инструмента практики устойчивого развития будут распространяться среди компаний любого масштаба и профиля».
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