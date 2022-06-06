РФ может нанести удары по госучреждениям Украины в случае поставок Киеву РСЗО — Картаполов
16:12 06.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия отреагирует на поставки Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) и дальнобойных ракет к ним ударами по транспортной инфраструктуре и государственным учреждениям. Об этом заявил журналистам в понедельник глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Россия отреагирует, как сказал наш президент, верховный главнокомандующий [Владимир Путин], нанесением ударов по тем объектам, по которым мы еще пока воздерживаемся», — сказал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос.
«Киевские аэропорт функционирует, <…> функционируют вокзалы, основные железнодорожные направления, автомобильные мосты и многое другое, не говоря об органах власти, ведь ни одного удара не было ни по Министерству обороны Украины, ни по генеральному штабу, ни по [Верховной] Раде, ни по другим министерствам, где принимаются решения, ставятся задачи», — отметил Картаполов.
Власти США 1 июня объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, который включает в себя поставку РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним. В первой партии будет четыре РСЗО. Ранее в администрации США сообщили, что дальность ракет для передаваемых Киеву комплексов облегченной РСЗО HIMARS, смонтированной на колесном шасси, не будет превышать 80 км. В администрации отметили, что Украина предоставила США заверения не использовать американские РСЗО против целей на территории России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в четверг, что заверения Киева о неиспользовании РСЗО США по целям на территории России ничего не стоят и верить им нельзя.
Великобритания также заявила о намерении передать Украине подобные системы M270, дальность которых достигает 70 км. В Минобороны Соединенного Королевства также указали, что этот шаг был скоординирован с США.
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