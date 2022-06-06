Все российские вузы исключили из Болонской системы образования - Минобрнауки
16:32 06.06.2022 Источник: РБК
Все российские вузы исключили из Болонской системы образования. Об этом заявил заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев во время расширенного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса», — сказал Афанасьев.
Одним из оснований стало то, что российские ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией. РБК
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