СберБанк сделал потребительские кредиты для зарплатных клиентов выгоднее
16:30 06.06.2022
Минимальная ставка на потребительские кредиты до 1 млн руб. для зарплатных клиентов Сбербанка стала ниже, чем ставка для остальных клиентов на 3 п. п. Ранее разница ставок была 1 п.п. Такое изменение произошло в рамках снижения процентных ставок в Сбербанке 28 мая.
Таким образом, минимальная ставка по потребительским кредитам для зарплатных клиентов на суммы от 300 тыс. до 1 млн руб. составляет 15,9%, в то время как для остальных клиентов – 18,9%, на сумму до 300 тыс. руб. – 16,9% вместо 19,9%.
«Мы понимаем, как важно сейчас поддерживать людей. Потребительские кредиты – один из самых популярных продуктов на финансовом рынке, поэтому наша задача – сделать их максимально выгодными для большего числа наших клиентов, – отметила директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева. – Снижение ставок на самые популярные кредиты – важный шаг для нас и для людей, которые получают зарплату на карту Сбера».
Это не первое расширение привилегий для зарплатных клиентов, которое сделал Сбер в этом году. Ранее для них стало доступно больше выгодных предложений от компаний экосистемы и партнеров. В частности, подписка СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль, возможность получить 10 000 руб. кешбэка на карту после покупки автомобиля через СберАвто, скидка в 20% на страховые продукты и другие.
Эти привилегии дополнили уже существующие бонусы зарплатных клиентов Сбера: пониженные ставки по потребительским кредитам и ипотеке, возможность воспользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» и взять до половины зарплаты на один месяц по фиксированной стоимости, скидки на сервис «Налоговый вычет» и на тарифы «СберМобайл».
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