Рада предлагает освобождать от наказания осужденных военнопленных для их участия в обмене
17:00 06.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законопроект, предполагающий освобождение от наказания осужденных на Украине военнопленных, если в их отношении принято решение об обмене, внесен в понедельник в Верховную раду.
Документ, текст которого опубликован на сайте парламента, предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы относительно «урегулирования процедуры обмена осужденных как военнопленных». «Освобождается от отбывания наказания лицо, в отношении которого органом, уполномоченным принимать решение о передаче осужденного для обмена как военнопленного, было принято решение об обмене», — говорится в тексте законопроекта.
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