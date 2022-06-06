Рада предлагает освобождать от наказания осужденных военнопленных для их участия в обмене

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект, предполагающий освобождение от наказания осужденных на Украине военнопленных, если в их отношении принято решение об обмене, внесен в понедельник в Верховную раду.

Документ, текст которого опубликован на сайте парламента, предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы относительно «урегулирования процедуры обмена осужденных как военнопленных». «Освобождается от отбывания наказания лицо, в отношении которого органом, уполномоченным принимать решение о передаче осужденного для обмена как военнопленного, было принято решение об обмене», — говорится в тексте законопроекта.