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На МКС ухудшилась микрофлора — ИМБП

17:12 06.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Микрофлора на Международной космической станции (МКС) ухудшилась, более чем в половине проб обнаружены микроорганизмы, количество которых выше нормативов. Об этом сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

«Анализ результатов микробиологического мониторинга среды обитания модулей российского сегмента МКС свидетельствует, что состояние среды обитания МКС, начиная с 55-й экспедиции, ухудшилось. Обобщенные результаты показывают, что в 65% проб были обнаружены микроорганизмы в количествах, превышающих нормативные требования», — приводит институт в понедельник слова Орлова из доклада на совместном заседании бюро Совета РАН по космосу и президиума Научно-технического совета Роскосмоса.

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