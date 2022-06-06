Президент Мексики заявил, что не будет участвовать в Саммите Америк в США
17:40 06.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не будет участвовать в Саммите Америк, который пройдет в Лос-Анджелесе с 6 по 10 июня. Об этом глава латиноамериканского государства заявил в понедельник на пресс-конференции.
«Говоря о саммите, я могу проинформировать народ Мексики о том, что не буду в нем участвовать, — сказал политик. — Представлять меня и правительство будет [министр иностранных дел] Марсело Эбрард». По словам Лопеса Обрадора, он принял такое решение, потому что в США не были приглашены все государства региона. «Не может быть Саммита Америк, если в нем не участвуют все страны американского континента», — подчеркнул он.
Мексиканский лидер неоднократно заявлял, что не поедет на форум, если туда не позовут все страны региона, такую же позицию занял президент Боливии Луис Арсе.
В воскресенье агентство Блумберг сообщило, что администрация США «приняла окончательное решение» не приглашать на Саммит Америк представителей властей Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.
Саммиты Америк — встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей более 30 участников.
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