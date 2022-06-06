Ассистенты Салют научились читать стихотворения Пушкина
18:23 06.06.2022
В честь дня рождения А. С. Пушкина Сбер представил новый навык ассистентов Салют: теперь Афина, Джой и Сбер могут читать стихотворения великого поэта.
Для того чтобы насладиться классикой в исполнении искусственного интеллекта, достаточно просто попросить: «Салют, почитай стихотворения Пушкина» – в мобильных приложениях СберБанк Онлайн, Салют или на умных устройствах Sber. Помимо стихотворений, ассистенты также смогут рассказать об интересных фактах о поэте, нужно только сказать: «Салют, расскажи про Пушкина». Вы узнаете, почему Александр Сергеевич любил сказки, зачем носил золотой наперсток, что о нем говорили современники, какие слова придумал поэт и даже почему Николай I оплатил его долги.
Ассистенты Салют могут прочитать произведения и других классиков: Лермонтова, Есенина и Маяковского. Также можно просто попросить: «Салют, расскажи стихотворение» – и послушать коллекцию стихотворений самых разных авторов.
Озвучивание стихотворений голосами ассистентов Салют осуществляется с помощью технологий синтеза речи от SberDevices. Нейросети имитируют человеческую речь, в том числе повторяя движение голосовых связок. Это позволяет не только улучшить качество синтезированной речи, но и обогатить её эмоциями. А языковая модель BERT помогает делать ударения и паузы, основываясь на смысле предложения. Благодаря слаженной работе алгоритмов прочтением стихотворений ассистентами Салют был бы доволен даже школьный учитель: они делают это эмоционально и «с выражением».
Еще одна созданная Сбером нейросеть – ruDALL-E – в честь дня рождения классика нарисовала иллюстрации к его произведениям. Разработчики загрузили описания пейзажей, и нейросеть сгенерировала изображения для отрывков из «Евгения Онегина», «Сказки о царе Салтане» и других произведений.
Произведения классиков – лишь часть обширной базы знаний ассистентов Салют. Они также могут рассказывать пользователям о кино, музыке, географии, истории, химии, литературе и многих других темах.
НОВОСТИ
- 17:40 06.06.2022
- Президент Мексики заявил, что не будет участвовать в Саммите Америк в США
- 17:12 06.06.2022
- На МКС ухудшилась микрофлора — ИМБП
- 17:00 06.06.2022
- Рада предлагает освобождать от наказания осужденных военнопленных для их участия в обмене
- 16:32 06.06.2022
- Все российские вузы исключили из Болонской системы образования - Минобрнауки
- 16:30 06.06.2022
- СберБанк сделал потребительские кредиты для зарплатных клиентов выгоднее
- 16:12 06.06.2022
- РФ может нанести удары по госучреждениям Украины в случае поставок Киеву РСЗО — Картаполов
- 16:00 06.06.2022
- Менее 50% немцев верят, что нынешняя коалиция сможет сохранить власть до 2025 года — опрос
- 15:54 06.06.2022
- Сбер запускает «Зеленую цепочку поставок» – простой и эффективный инструмент для оценки ESG-факторов поставщиков
- 15:32 06.06.2022
- Посол РФ в Италии назвал доминирующую линию итальянских СМИ недружественной
- 15:12 06.06.2022
- Чем дальнобойнее будет оружие Запада на Украине, тем дальше РФ отодвинет угрозу — Лавров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать