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Ассистенты Салют научились читать стихотворения Пушкина

18:23 06.06.2022

В честь дня рождения А. С. Пушкина Сбер представил новый навык ассистентов Салют: теперь Афина, Джой и Сбер могут читать стихотворения великого поэта.

Для того чтобы насладиться классикой в исполнении искусственного интеллекта, достаточно просто попросить: «Салют, почитай стихотворения Пушкина» – в мобильных приложениях СберБанк Онлайн, Салют или на умных устройствах Sber. Помимо стихотворений, ассистенты также смогут рассказать об интересных фактах о поэте, нужно только сказать: «Салют, расскажи про Пушкина». Вы узнаете, почему Александр Сергеевич любил сказки, зачем носил золотой наперсток, что о нем говорили современники, какие слова придумал поэт и даже почему Николай I оплатил его долги.

Ассистенты Салют могут прочитать произведения и других классиков: Лермонтова, Есенина и Маяковского. Также можно просто попросить: «Салют, расскажи стихотворение» – и послушать коллекцию стихотворений самых разных авторов.

Озвучивание стихотворений голосами ассистентов Салют осуществляется с помощью технологий синтеза речи от SberDevices. Нейросети имитируют человеческую речь, в том числе повторяя движение голосовых связок. Это позволяет не только улучшить качество синтезированной речи, но и обогатить её эмоциями. А языковая модель BERT помогает делать ударения и паузы, основываясь на смысле предложения. Благодаря слаженной работе алгоритмов прочтением стихотворений ассистентами Салют был бы доволен даже школьный учитель: они делают это эмоционально и «с выражением».

Еще одна созданная Сбером нейросеть – ruDALL-E – в честь дня рождения классика нарисовала иллюстрации к его произведениям. Разработчики загрузили описания пейзажей, и нейросеть сгенерировала изображения для отрывков из «Евгения Онегина», «Сказки о царе Салтане» и других произведений.

Произведения классиков – лишь часть обширной базы знаний ассистентов Салют. Они также могут рассказывать пользователям о кино, музыке, географии, истории, химии, литературе и многих других темах.

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