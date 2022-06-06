Чехия может продлить запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Чехии предложил продлить действие запрета на предоставление национальных шенгенских виз и видов на жительство в стране гражданам России и Белоруссии до конца марта 2023 года. Об этом сообщил в понедельник сайт газеты «Млада фронта Днес».

Соответствующий документ, который предстоит одобрить правительству, направлен из МИД заинтересованным государственным структурам для межведомственного согласования. Оно продлится до пятницы.