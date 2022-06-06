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НОВОСТИ

Украина выдвинула свои условия пропуска судов с зерном

19:50 06.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина настаивает на отводе российских военно-морских сил и гарантиях ненападения на порты и торговые конвои для возобновления экспорта зерна по Черному морю. Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины при всемирной организации Сергей Кислица.

«В качестве первого шага Россия должна отвести свои военно-морские силы, находящиеся в территориальных водах Украины и предоставить гарантии, что не будет нападений на порты и торговые суда», — сказал он.

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