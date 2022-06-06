0
0
34
НОВОСТИ

Премьер Эстонии: Необходимо воздерживаться от преждевременных призывов к перемирию или миру на Украине

20:20 06.06.2022 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) заявила, что призывы к перемирию или миру на Украине являются преждевременными и нежелательными.

"Необходимо воздерживаться от преждевременных призывов к перемирию или миру. Россия не изменила своих целей. Плохо достигнутый мир для Украины будет означать плохой мир для всех нас", - заявила Каллас в понедельник в Лондоне на встрече с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

Премьеры отметили, что у Украины нет времени ждать и что Запад должен действовать решительно. "Украина должна выиграть", - подчеркнула Каллас. Она заявила, что "Украина в настоящее время больше всего нуждается в оружии".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:50 06.06.2022
Украина выдвинула свои условия пропуска судов с зерном
0
141
19:35 06.06.2022
Чехия может продлить запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии
0
130
18:23 06.06.2022
Ассистенты Салют научились читать стихотворения Пушкина
0
222
17:40 06.06.2022
Президент Мексики заявил, что не будет участвовать в Саммите Америк в США
0
327
17:12 06.06.2022
На МКС ухудшилась микрофлора — ИМБП
0
292
17:00 06.06.2022
Рада предлагает освобождать от наказания осужденных военнопленных для их участия в обмене
0
279
16:32 06.06.2022
Все российские вузы исключили из Болонской системы образования - Минобрнауки
0
412
16:30 06.06.2022
СберБанк сделал потребительские кредиты для зарплатных клиентов выгоднее
0
336
16:12 06.06.2022
РФ может нанести удары по госучреждениям Украины в случае поставок Киеву РСЗО — Картаполов
0
409
16:00 06.06.2022
Менее 50% немцев верят, что нынешняя коалиция сможет сохранить власть до 2025 года — опрос
0
322

Возврат к списку