Премьер Эстонии: Необходимо воздерживаться от преждевременных призывов к перемирию или миру на Украине

20:20 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) заявила, что призывы к перемирию или миру на Украине являются преждевременными и нежелательными.

"Необходимо воздерживаться от преждевременных призывов к перемирию или миру. Россия не изменила своих целей. Плохо достигнутый мир для Украины будет означать плохой мир для всех нас", - заявила Каллас в понедельник в Лондоне на встрече с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

Премьеры отметили, что у Украины нет времени ждать и что Запад должен действовать решительно. "Украина должна выиграть", - подчеркнула Каллас. Она заявила, что "Украина в настоящее время больше всего нуждается в оружии".