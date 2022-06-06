Президент Сербии рассказал, как российский газ превращается в "нероссийский"

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич высказал возмущение лицемерием Европы, заявляющей об «отказе» от российского газа.

«Одна граничащая с Россией страна пропускает через свою территорию российский газ в Германию, а потом тот же самый российский газ возвращает обратно, как будто „мы не принимаем российский газ“ или газ по дороге поменял гражданство, дали ему паспорт на границе между двумя теми странами Европейского союза, наверное. А то же происходит и в нашем окружении: говорят, что больше не используют российский газ, а сами пустят его в одну южную страну, российский газ, конечно же, а потом этот российский газ пустят в обратную сторону, платят за него по 200-250 тыс. евро в день и говорят „мы не зависим от российского газа“. Кого вы все обманываете? Я чувствую человеческий, праведный гнев, который ощущает каждый гражданин этой страны каждый день», — заявил Вучич в понедельник, выступая на национальном телевидении в связи с отменой визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова.