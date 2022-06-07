В ДНР за сутки погибли 10 мирных жителей
09:00 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Десять мирных жителей погибли, еще 17 были ранены за минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил во вторник Штаб территориальной обороны республики.
«За минувшие сутки, с 08:00 6 июня до 08:00 7 июня, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины — прим. ТАСС) на территории Донецкой Народной Республики погибли 10 человек и еще 17 мирных жителей получили ранения», — сообщает Штаб теробороны в своем телеграм-канале со ссылкой на МЧС ДНР.
Ранее в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало о семи погибших и 16 раненых в республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков.
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