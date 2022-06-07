США продолжат оказывать Украине военную помощь несмотря на успехи РФ - Белый дом

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США продолжат представлять военную помощь Киеву на фоне «некоторых успехов» России при проведении специальной военной операции «в определенных районах Украины». С таким утверждением выступила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Россия продолжает добиваться постепенных успехов и ограниченного прогресса в определенных районах Украины. Именно поэтому мы продолжаем как можно быстрее осуществлять поставки вооружений и техники [Киеву]. Это не изменилось. Мы намерены продолжать делать это. <…> Они (украинцы — прим. ТАСС) борются за свою демократию. И мы намерены делать все возможное, чтобы они были в сильном положении, чтобы они могли защищать себя, чтобы, если у них будет возможность вести переговоры, они могли делать это с позиции силы», — сказала Жан-Пьер.